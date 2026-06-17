Pedro Jiménez 17 JUN 2026 - 23:44h.

La presentador no ha podido evitar las lágrimas en el reencuentro más intenso y emotivo de Atamán y Leila: "Hay que hacerlo grande..."

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Sin duda, si hay alguien que se ha mostrado muy emocionada ante el reencuentro de Atamán y Leila durante el debate final de 'La isla de las tentaciones 10', esa ha sido Sandra Barneda. La presentadora no ha podido evitar que se le suelten las lágrimas en un momento dado y en plena conversación de los dos canarios.

Nada más verse, ni a Atamán ni a Leila le han salido las palabras. Ha sido en ese preciso instante cuando Sandra Barneda ha comentado lo siguiente: "Iba a proponer que Atamán y Leila se miren... en silencio". Ha sido ahí cuando a Leila se ha roto por completo: "Lo siento". "Esto es un programa de televisión que ha durado poco... me emociono al veros. Creo que os habéis querido mucho, y me da pena que el amor se muera", ha señalado Sandra Barneda.

Una Sandra Barneda que ha seguido así con su discurso, mientras el plató se ha 'roto' también por completo, con algunas como Marta Peñate o Terelu Campos muy afectadas: "Hay que hacerlo grande lo que habéis vivido. Y solo lo sabéis vosotros, aunque se termine".

Atamán ha comentado que para él, su reencuentro con Leila es algo "durísimo": "Ha vivido conmigo los mejores y peores momentos de su vida. ¿Qué hago si no la odio?". Leila, por su parte, le ha pedido perdón a Atamán: "No te guardo rencor por lo que hiciste. Sabíamos que podíamos ir ahí y que se podía acabar todo. Lo siento por todo lo que te he criticado. He sido una cínica", ha dicho una Leila muy arrepentida y haciendo autocrítica.

Ambos han dejado de lado los reproches, con un Atamán dolido por el hecho de que "le haya juzgado", y con una Leila achacando los actos de ambos a que cuando entraron, entre ellos "faltaban muchas cosas". La tensión ha ido aumentado, protagonizando los dos un agitado choque. "Hiciste el guarro", ha dicho Leila, mientras Atamán le ha echado en cara que ella "lo hico peor que él": "Yo no te falté al respeto".