Lorena Romera 18 JUN 2026 - 09:00h.

El que fuera amigo de la madre de Sofía Suescun arremete duramente contra ella tras verla besarse con Remy

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A raíz del reencuentro de Maite Galdeano y Remy, con quien se ha dejado ver estas últimas semanas entre besos apasionados, un frente inesperado se ha abierto en su contra: Soto. El que fuera su amigo íntimo en esta nueva etapa tras el fin de su relación con Sofía Suescun ha decidido poner punto y final a lo que fuera que les unía, pues nunca llegó a confirmarse que hubiese algo más que una amistad entre ellos. A través de las redes sociales, el empresario ha lanzado durísimos dardos contra la exconcursante de 'Gran Hermano'.

Soto, o el 'tipo de la gorra', como le conocían sus seguidores, se había convertido en su pilar fundamental. No había story que publicase Maite Galdeano en el que no apareciese él. Aunque nunca llegó a confirmarse si existía un noviazgo entre ellos, para muchos su complicidad era más que evidente. Sin embargo, la irrupción de Remy en escena lo ha cambiado todo. A medida que la madre de Sofía Suescun se dejaba ver encandilada del francés en Instagram, besándose y disfrutando de románticos planes, Soto era fulminado de sus publicaciones.

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Pero la respuesta del cantante no se ha hecho esperar, y parece haber querido pagarle con la misma moneda. En las últimas semanas, Soto se ha dejado ver en redes acompañado por una misteriosa mujer, demostrando que él también ha pasado página. Pero el verdadero estallido ha llegado en los comentarios, donde ha aprovechado para lanzar contundentes zascas hacia la madre de Cristian Suescun, dejando claro que lo que fuera que hubiese entre ellos se ha roto de forma definitiva.

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Y es que el 'tipo de la gorra' no ha dudado en dar me gusta a los comentarios más duros que ha ido recibiendo sobre Maite Galdeano. Un gesto que podría confirmar el fin de su relación: "Me alegro de que abras los ojos, esta mujer solo busca el foco", dice uno de los comentarios apoyados por el cantante. "Mucho mejor acompañado ahora, te has librado de una buena", "menos mal que te has quitado a Maite de encima, te iba a sacar hasta los tuétanos", o "de buena te libraste", son otros de los mensajes a los que ha dado like.