Pedro Jiménez 18 JUN 2026 - 01:30h.

Leila y David despejan todas las dudas durante el debate final de 'LIDLT 10': esto han dicho

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Leila y David han estado juntos durante el debate final de 'La isla de las tentaciones 10' y han confirmado si siguen juntos o no tras haber confesado en el reencuentro que eran novios. En primer lugar, David ha señalado que está muy nervioso por el hecho de "revivir todo". "Leila y yo estamos juntos", ha señalado el propio David.

Además, ha sido el joven quien ha hecho de portavoz de los dos: "Va todo viento en popa", ha dicho, mientras que Atamán, presente a pocos metros de ellos, ha reconocido que él está bien, mientras "no le molesten". No obstante, Leila ha apuntado que es un poco incómodo hablar de todo eso con Atamán ahí.

Sandra Barneda ha querido indgara en las palabras de David asegurando que va todo entre él y Leila "viento en popa": "Algunos capítulos los hemos visto juntos...", ha dicho un David muy pero que muy sonriente.

Posteriormente, Leila ha señalado que lo que menos se esperaba era estar a estas alturas de su vida en otra relación: "Creo que el tiempo es ahora y no voy a mirar nada más. Me hace sentir súper especial y estoy bien con él".

"Solo queda vivirlo. Cuando dos personas se conocen y quieren seguir juntas, solo ellos pueden decir algo. Espero que seais muy felices, más allá de 'La isla de las tentacioens 10'", han sido las últimas palabras de Sandra Barneda a la 'pareja de moda' del reality de Telecinco.