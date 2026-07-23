¿Te duele la espalda al despertar? El tipo de colchón que puede marcar la diferencia

Telecinco.es 23 JUL 2026 - 09:28h.

Si te despiertas con dolor lumbar tienes que saber cómo los colchones de muelles ensacados ayudan a alinear tu columna y mejoran el descanso diario

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Si llevas semanas dando vueltas en la cama y te levantas con la zona lumbar cargada, lo más probable es que el problema no esté en tu postura, sino en el colchón sobre el que duermes. Es una de las quejas más habituales entre quienes sufren dolor de espalda, y también una de las más fáciles de solucionar cuando se sabe qué buscar. Aquí es donde entran en juego los colchones de muelles ensacados, una tecnología que lleva años ganándose la confianza de fisioterapeutas y especialistas del descanso por su forma de repartir el peso del cuerpo sin sacrificar firmeza.

Por qué el colchón tiene tanto que ver con tu dolor de espalda

La columna vertebral necesita mantenerse alineada durante toda la noche, algo bastante más complicado de lo que parece. Un colchón demasiado blando hunde las caderas y curva la zona lumbar de forma antinatural, uno demasiado duro, en cambio, genera puntos de presión en hombros y caderas que acaban derivando en contracturas. El resultado, en ambos casos, es el mismo: te despiertas más cansado de lo que te acostaste.

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Muchas personas con molestias lumbares o cervicales arrastran el problema durante años sin relacionarlo con su colchón, cuando en realidad basta con cambiar a un sistema que respete la curvatura natural del cuerpo para notar una mejora considerable en pocas semanas. Ahí es donde los colchones de muelles ensacados marcan la diferencia frente a otras tecnologías.

Todo lo que necesitas saber antes de elegir un colchón

Qué son exactamente los muelles ensacados y por qué se recomiendan tanto

A diferencia de los colchones de muelles tradicionales, donde todos los resortes están conectados entre sí y se mueven como un bloque, cada muelle ensacado va envuelto de forma individual en su propia funda de tejido. Esto permite que cada uno reaccione de manera independiente al peso y la forma de cada zona del cuerpo.

Esa independencia también tiene otra ventaja poco conocida, si duermes acompañado, los movimientos de la otra persona apenas se transmiten a tu lado del colchón. Entre los beneficios se encuentran:

Una alineación más correcta de la columna durante toda la noche.

de la columna durante toda la noche. Mejor adaptación anatómica gracias a la independencia de cada muelle.

gracias a la independencia de cada muelle. Menor transmisión de movimiento entre los dos lados del colchón.

entre los dos lados del colchón. Mayor transpirabilidad , ya que el aire circula entre los muelles sin quedar atrapado.

, ya que el aire circula entre los muelles sin quedar atrapado. Una vida útil más larga que la de un colchón de muelles convencional.

Descubre el colchón de muelles ensacados que mejor se adapta a ti

Pikolin, Emma, Flex, Relax... ¿y Colchones Aznar?

Cuando alguien empieza a buscar colchón, es normal que los primeros nombres que aparezcan sean los grandes conocidos del sector. Pikolin destaca por su trayectoria histórica y por el desarrollo propio de tecnologías en muelles y espumas. Emma ha crecido a gran velocidad gracias a su venta online y a sus periodos de prueba largos. Flex cuenta con un catálogo muy amplio que va de lo más básico a la alta gama. Y Relax se ha ganado un hueco entre quienes buscan muelles ensacados de fabricación española con un nivel de confort alto.

Son marcas sólidas, sin duda, pero todas comparten un mismo modelo: fabrican su propio producto y lo venden como única opción. Colchones Aznar plantea algo distinto. Con más de 50 años dedicados en exclusiva al mundo del descanso, la compañía no se limita a fabricar y vender, pone sobre la mesa una selección de las principales marcas del mercado junto a su propia gama, para que sea el cliente quien compare materiales, tecnologías y niveles de firmeza antes de decidir, siempre con el asesoramiento de un especialista.

No existe el colchón perfecto para todo el mundo, existe el colchón adecuado para cada persona. Por eso, en Colchones Aznar el objetivo nunca es vender el modelo más popular, sino el que mejor encaja con quien lo va a usar cada noche.

Cómo elegir un colchón de muelles ensacados si tienes dolor de espalda

Antes de decidirte por un modelo concreto de colchón de muelles ensacados, conviene tener claros unos cuantos puntos:

Firmeza según tu peso corporal : cuanto mayor sea el peso, más firmeza necesita el núcleo para no hundirse en exceso.

: cuanto mayor sea el peso, más firmeza necesita el núcleo para no hundirse en exceso. Postura habitual al dormir : de lado, boca arriba o boca abajo, cada postura reparte la presión de forma distinta sobre la columna.

: de lado, boca arriba o boca abajo, cada postura reparte la presión de forma distinta sobre la columna. Independencia de lechos si compartes cama, sobre todo si hay diferencia de peso entre los dos durmientes.

si compartes cama, sobre todo si hay diferencia de peso entre los dos durmientes. Transpirabilidad , especialmente si eres de los que pasa calor por la noche.

, especialmente si eres de los que pasa calor por la noche. Materiales certificados, sin sustancias nocivas y con tratamientos antiácaros.

Fisioterapeutas consultados sobre el tema coinciden en algo que se repite constantemente en consulta: no hay una firmeza única válida para todo el mundo, pero sí hay un consenso claro en que un soporte que se adapte de forma independiente a cada zona del cuerpo, como el que ofrecen los muelles ensacados, ayuda a reducir las molestias lumbares en la mayoría de los casos.

Las mejores opciones de Colchones Aznar

Dentro de la gama propia de Colchones Aznar, el Queen es de los modelos que más se recomienda a quienes buscan aliviar el dolor de espalda sin renunciar al confort. Su núcleo combina muelles ensacados distribuidos en tres zonas de descanso con una capa Supersoft de 3 cm que aporta una acogida gradual y suave desde el primer contacto.

La estructura de muelles independientes permite que cada parte del cuerpo reciba justo el soporte que necesita, favoreciendo la alineación correcta de la columna. A esto se suma una capa de algodón natural que regula la temperatura y la humedad, y un tejido stretch transpirable que evita esa sensación de calor acumulado tan típica de otros colchones.

Entre sus características principales:

Altura de 28 cm (+/- 3 cm), con núcleo de muelles ensacados y Supersoft.

Doble amortiguador que aísla el bloque de muelles de las capas de acolchado.

Tratamiento öko-tex Estándar 100, sin sustancias nocivas.

Tejido con tratamiento Sanitized contra ácaros, bacterias y hongos.

Descubre el colchón Queen de Colchones Aznar

Si prefieres un núcleo de alta resiliencia en lugar de muelles, el Cotton Nature es la alternativa que Colchones Aznar propone dentro de su gama propia. Este modelo combina un núcleo HR de 28 kg/m³ con una capa viscoelástica de 2 cm, logrando una firmeza extra alta pensada para personas de peso medio que buscan un descanso más envolvente.

Aunque no lleva muelles, mantiene ese punto clave para el descanso en pareja, una buena independencia de lechos, así que resulta una opción interesante para quienes tienen diferencias de peso o estatura con quien comparten cama. Su tejido de algodón favorece la ventilación y evita la humedad, algo que se agradece especialmente en los meses de más calor.

Entre sus puntos fuertes:

Núcleo HR de 28 kg/m³ con acolchado viscoelástico de 27 kg/m³.

Firmeza alta, ideal para uso diario, segundas viviendas o habitaciones de invitados.

Tratamiento antibacterias y antimoho respetuoso con el medio ambiente.

Altura de 27 cm (+/- 3 cm), fabricado en España bajo normativa ISO 9001:2015.

Conoce el colchón Cotton Nature con visco

La mejor elección no es la marca más sonada, sino el colchón que de verdad entiende cómo duermes tú. Con más de medio siglo asesorando a personas con problemas de espalda, Colchones Aznar se ha ganado ese lugar comparando, más que vendiendo, y ayudando a encontrar el equilibrio entre firmeza, adaptabilidad y transpiración que tu cuerpo necesita cada noche.