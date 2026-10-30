Esta plancha de aire para el pelo cuesta 199 € y viene con difusor, moldeador y hasta cepillo desenredante

telecinco.es 30 OCT 2026 - 10:31h.

Tu peinado de peluquería sin salir de casa: AirLisse 6in1 iTwerk de Cecotec seca y alisa a la vez, con placas vibratorias, plasma y 6 accesorios.

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Lo has pensado más de una vez: primero el secador, luego la plancha, después el cepillo... y media mañana perdida frente al espejo. ¿Sabías que puedes lucir pelazo sin tantos cacharros ni tanto tiempo? De eso se encarga la Plancha de aire Cecotec AirLisse 6in1 iTwerk, un aparato que seca y alisa en una sola pasada, cuenta con placas vibratorias, tecnología de infrarrojos y plasma, y trae 6 accesorios para que te peines como quieras. Y todo por 199 €.

Es ideal para quienes siempre van con prisa por las mañanas, pero también para quienes quieren cuidar su melena del exceso de calor sin tener que ir a la peluquería. Va a cambiar tu rutina para siempre.

Te gustará porque...

Seca y alisa a la vez gracias a sus 3 modos de uso: Lisse, Dry y Dry&Lisse.

Sus placas vibratorias y su doble placa calefactora reparten el calor muy bien y reducen las pasadas.

La tecnología de infrarrojos y el plasma ayudan a combatir el encrespamiento y dan más brillo.

Trae 6 accesorios para secar, desenredar, dar volumen, definir ondas y controlar el encrespamiento.

Comprar en Cecotec por 199 €

Plancha de aire Cecotec AirLisse 6in1 iTwerk

Lo que más te va a llamar la atención de la AirLisse 6in1 iTwerk es su capacidad para combinar la potencia de un secador con la precisión de una plancha. Tiene un motor que alcanza las 112000 rpm, con un flujo de aire de 13 metros por segundo (altísimo), y además sus placas vibran, lo que hace que cada mechón tenga el contacto ideal con el calor. Lo que consigue es que los alisados queden más naturales y sin marcas, pudiendo alisar desde cabello húmedo sin tener que secar antes. Aun así, trae 4 opciones de temperatura, 2 velocidades y función de aire frío para experimentar lo que se desee, cosa que se agradece.

Para rematar, viene con boquilla concentradora, cepillo desenredante, difusor para rizos, peine voluminizador de raíces, cepillo moldeador y cabezal antifrizz. Trae de todo para hacerte de todo, sin importar cómo sea tu pelo. De hecho, te la recomendamos sí o sí, tengas pelo liso, rizado, ondulado, fuerte o débil.

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¿Tiene buenas reseñas esta plancha/secador de pelo?

Basta con echar un vistazo por internet para comprobar que sí, aunque te hemos recopilado varias reseñas justo a continuación. Quienes la han probado destacan, sobre todo, cómo agiliza todo el secado y peinado y lo bien que trata al pelo. Echa un vistazo:

"Tenía ciertas dudas, pero después de probarlo estoy encantada. Tardo la mitad de lo que tardaba antes en secarme y plancharme el pelo y no me quedaba igual que con esta plancha de aire, es una pasada como deja el pelo."

"Muy contenta con la compra. Es ligera, cómoda y muy fácil de usar. Seca y alisa a la vez, ahorrando mucho tiempo, y deja el pelo suave y sin encrespamiento."

"Tengo mucho pelo y aún así, con me lo deja fenomenal. Despues con lo que tiene para quitar los pelillo que se quedan levantados te quita volumen, que en mi caso con tanto pelo me va genial."

Cecotec te ofrece envío gratis con entrega en 24-72 horas, 3 años de garantía en España, 14 días para devolverla si no te convence y la posibilidad de pagar a plazos. ¿Te animas?

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