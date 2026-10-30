La mujer de 31 años, de origen asturiano, vivía en Viena de 31 años, viajaba en el vagón 8 del AVE siniestrado

Última hora del accidente de trenes en Urda| Identificados 13 fallecidos y 70 denuncias de desaparecidos

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¿Dónde está Tamara González? La familia de la mujer de 31 años, la busca desesperadamente porque no figura entre los heridos ingresados en los hospitales ni en la lista de fallecidos en el accidente de trenes en Urda, Toledo. Su pareja ha confirmado que subió al vagón 8 del tren de Renfe el pasado miércoles y desde entonces, no saben nada de su paradero. Su móvil "da señal, pero nadie responde", han contado sus familiares.

Tamara González, biotecnóloga, que actualmente reside en Viena, Austria se dirigía a Sevilla en el AVE para asistir a un congreso,cuando ocurrió el accidente. Desde entonces no tienen noticias de ella, aunque no pierden las esperanzas de que esté en algún hospital, según han contado a la Nueva España.

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“Por lo menos queremos saber algo y no seguir con esta incertidumbre”, ha reclamado su prima, Nerea González, que relata la angustia de toda la familia que llevan horas intentando averiguar qué ha ocurrido y siguen sin noticias. “No sabes lo que está pasando, si puede estar sufriendo...”. "El teléfono móvil de Tamara "da señal, pero nadie responde".

La mujer, que trabaja en la capital austriaca en el ámbito de la biotecnología, había contado a sus familiares que iba a viajar a España para participar en un congreso en Sevilla, pero este viaje se ha convertido en un sin vivir después de enterarse del accidente ferroviario.

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Su madre fue la primera en tratar de ponerse en contacto con ella a través del móvil, pero nunca le respondió. Su pareja le confirmó a la familia que había subido al AVE que chocó contra otro tren Iryio en el vagón número 8, asiento 12B, uno de los más afectados por el impacto.

La familia se ha movilizado contactando con Adif, la Guardia Civil y los pabellones habilitados en Toledo para los parientes de las víctimas del accidente, pero no han tenido respuesta, según ha relatado al medio local. Solo le han indicado esperar a que terminen las labores de retirada de los restos del accidente para tener de más información. La madre de González y su hermano se han trasladado hasta Toledo para someterse a pruebas de ADN.

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“Es una agonía”, reconoce su prima. Aunque la familia no pierde la esperanza. “Queremos pensar que alguien pudo verla o que la ayudaron a salir del tren”, asegura en un intento por mantener el ánimo dentro de la desesperación en la que está toda la famila.