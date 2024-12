Concha Calleja tiene una información exclusiva que tiene que ver con el príncipe Harry y con Meghan Markle, a los que les han pedido que no salgan de casa y, si lo hacen, lo tiene que hacer con la máxima seguridad. De hecho, sigue en pie su agenda y están acudiendo a los distintos eventos que tenían programados, pero nada de salir a dar paseos por la zona o por el pueblo. Pero, ¿cuál es la razón de esta alarma ? La colaboradora de 'Fiesta' nos habla de una serie de secuestros, tiroteos y asesinatos alrededor de Harry y Meghan.

"Ha habido de todo. Ha habido un secuestro en la casa de al lado, apareció un coche con una persona calcinada dentro, apareció allí en ese barrio, lo están investigando porque es muy reciente", cuenta Calleja. Montecito es una zona donde el precio de las casas no baja de los nueve millones de dólares, por eso llama la atención esta repentina oleada de crímenes. "Los demás han sido robos , alguno con violencia dentro de las casas, y otros, simplemente, robos cuando no estaban los dueños en casa, haciendo saltar las alarmas", añade Concha.

Ante estas opiniones, Concha Calleja se pronuncia: "Cuando me cuentan esto, que es parte de un documento policial, lo que hago es intentar averiguar la parte de ellos, porque no tengo la fuente de los vecinos, pero sí la de ellos, y efectivamente ha sido así. Fue hace algo más de una semana cuando la Policía empezó a ver que todos esos acontecimientos en Montecito están sucediendo pues lo que digo, ocho actos en un mes. La Policía dice que tienen un sitio muy agradable para caminar seguros, pero... algo pasa allí. Lo que no se sabe es si el objetivo son ellos (se refiere a Harry y Meghan) y es lo que se está investigando".