Laura Ceballo 04 SEP 2025 - 23:54h.

Así le ha contado todos los detalles en directo a Jorge Javier Vázquez: "La productora ha aceptado"

Jorge Javier Vázquez explica lo ocurrido en Honduras con una de las comunidades autóctonas en el estreno de 'Supervivientes All Stars'

¡'Supervivientes All Stars 2025' ya ha comenzado! Los Cayos Cochinos ya están preparados para acoger la segunda edición del reality. Jorge Javier Vázquez ha sido el encargado de inaugurar la gala y dar la bienvenida a los catorce supervivientes que ya se encuentran en Honduras dispuestos a darlo todo. Pero, además, el presentador ha dado un importante aviso: el programa arracaba marcado por las dificultades meteorológicas y por imprevistos que han obligado al equipo a improvisar desde el primer minuto.

Eso no ha impedido que Jorge Javier conectara en directo con los supervivientes para que todos ellos pudieran compartir sus primeras impresiones. Uno a uno, les ha ido preguntando cómo han ido sus primeras horas y qué es lo que esperan de su segundo paso por Honduras.

Cuando le ha llegado el turno a Sonia Monroy, el presentador ha alucinado con "el pedazo de paquete" que ha llevado consigo: "Sabes que en el último salto mío no salté adecuadamente. Traigo un voluntario que me va a ayudar a superar ese salto. Le he comprado un chaleco salvavidas pero con abdominales", explicaba mostrando su mono de peluche.

Sonia Monroy aparca sus proyectos en Hollywood

Jorge Javier aprovechaba entonces para decirle algo: "Queremos darte las gracias en nombre de toda la industria audiovisual española por aparcar tus proyectos en Hollywood y participar en este programa. Y te lo decimos de corazón, Sonia Monroy, una trabajadora incansable, que lleva 15 años trabajando en Hollywood. Y que muy poca gente sabe que Sonia hizo un anuncio importantísimo de un famoso refresco de cola".

"La verdad que sí. Pero también he protagonizado varias películas. Estoy súper feliz de estar aquí de nuevo como guerrera que soy. He pospuesto un rodaje por venir aquí, pero estoy súper feliz. La productora ha aceptado y empezaré en febrero el rodaje de la película", comunicaba la superviviente al presentador.