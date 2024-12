Adara Molinero expone el percance que ha sufrido con su coche: "A todo riesgo"

"Tengo a una persona que invierte su valioso tiempo en rayarme el coche", comienza diciendo en una story de Instagram. "Si esa persona me ve, que lógicamente me va a ver", enuncia. "Que sepa que estoy tranquila, porque tengo el coche a todo riesgo", comenta entre risas. "Que no me jode". De ese modo, Molinero deja claro que más allá de molestarla, lo que ha conseguido el responsable es hacerla reír.