Suso Álvarez le cuenta a Adara Molinero cómo se construyó su relación con Marieta

La ganadora de 'Gran Hermano VIP 7' se ha interesado por saber cómo surgió su historia de amor con la ilicitana y el catalán no ha tenido problema en revelar que él no tuvo un flechazo como su novia asegura haber tenido con él: "Yo no la vi y me enamoré. No, eso yo creo que pasa en el colegio". Suso defiende que su relación se ha ido construyendo con el tiempo, aunque anunciasen de manera formal su relación un mes después de la salida de Marieta de 'Supervivientes'.