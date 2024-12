Jessica Bueno y su look 'total black' perfecto para una cena de Navidad

Jessica Bueno se prepara ya para todas las citas elegantes que se viven en Navidad. Tras los éxitos que ha cosechado con algunos de sus estilismos como el exclusivo 'made in Spain' que llevó al Festival de Sevilla, la exconcursante de 'GH VIP' no va a bajar el nivel para estas fechas. Así lo han manifestado sus seguidores al ver el perfecto look 'total black' que ha escogido para una cena de Navidad.