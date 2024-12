Sofía Suescun: la decisión que ha tomado para comenzar el año 2025

"Agárrate 2025 porque ahora sí que voy imparable. Voy sin traumas, sin rencor, sin memoria, con un ego que no me lo baja nadie y, en pocas palabras voy cuatro por cuatro. Agárrate porque no vas a soportar esta nueva versión", ha advertido al año 2025 (y a sus seguidores) en un vídeo en el que ha recopilado grandes momentos de este 2024 en los que ha crecido. Desde su viaje a Abu Dhabi con Kiko Jiménez hasta su paso por 'Supervivientes All Stars' o la rinoplastia que se hizo.