Carmen Borrego se ha mostrado molesta y ha reaccionado en 'Vamos a ver' al último vídeo de su hijo José María Almoguera de compras

Carmen Borrego: "A mí como madre estas cosas me hacen daño"

Carmen Borrego responde a su hijo: "No voy a incendiar más las cosas. Yo duermo muy bien por las noches·"

José María Almoguera ha protagonizado en los últimos días dos portadas que han dado mucho de qué hablar. Poco después, Carmen Borrego aprovechaba su asiento como colaboradora en 'Vamos a ver' para quitarle hierro a las últimas declaraciones de su hijo y para desmentir que su hijo esté ilusionado con un nuevo amor.

Esta Nochebuena, 'Vamos a ver' ha emitido un vídeo de José María Almoguera aprovechando las horas previas a la llegada de Papá Noel para hacer unas compras de última hora junto a la joven con la que, a pesar de Carmen Borrego lo desmienta, podría ser su nueva ilusión.

Tras el vídeo, la colaboradora del programa se ha mostrado molesta con los comentarios de la locución. Visiblemente enfadada, la colaboradora no se ha callado: "Las insinuaciones por todas partes están mal y el vídeo a mí como madre me duelen y me hace daño. Esas imágenes no se pueden emitir porque son dentro de un centro comercial y no en la calle, ya está bien de que no podamos estar ni en un restaurante", ha comenzado la colaboradora.

Carmen Borrego, de la chica que aparece junto a su hijo José María Almoguera: "No es su novia, es su amiga"

"Él mismo me ha confesado que solo es su amiga y no su pareja", ha vuelto a reafirmarse la colaboradora sobre la relación que une a su hijo con la chica que aparece junto a él en la portada de una conocida revista.

El enfado de Carmen Borrego no disminuía y la colaboradora ha continuado mostrando su indignación: "Si yo lo estoy pasando mal, entenderéis que hay cosas que se insinúan y que se dicen que creo que no son necesarias. A mí me hacen daño ¿o es que me tienen que hacer daño las cosas que vosotros digáis? El día de Nochebuena es meter el dedito en la llaga en una madre que sabéis que no va a estar con su hijo"