Marina Ruiz ha querido mostrar que no todo en su vida es de color de rosa, pese a parecer lo contrario tras haberse alquilado un nuevo piso en Madrid. "He tenido unos días raros, he estado frustrada con la vida", ha comenzado explicando la que exconcursante de 'Pesadilla en el Paraíso'. La joven de 30 años ha contado que por su cabeza está pasando la idea de dejar las redes sociales, lo cual ha provocado en ella que últimamente no esté muy activa en su cuenta de 'Instagram'.