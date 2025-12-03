Lidia González 03 DIC 2025 - 17:06h.

El exjugador de la selección española de fútbol ha pagado una gran cantidad de dinero por el cumpleaños de su hija lleno de detalles

Dani Güiza rompe su silencio y ataca sin piedad a su hijo Cristian

Dani Güiza ha vuelto a colocarse en el ojo mediático tras llevar mucho tiempo alejado de los focos y no por un motivo profesional, sino personal. Ahora que la verdad sobre la relación con sus hijos ha vuelto a ponerse sobre la mesa, colocándole en el centro de todas las miradas, el futbolista ha celebrado el cumpleaños de su hija por todo lo alto. El que fuera jugador en la selección española de fútbol se ha gastado un auténtico dineral en este evento y las reacciones no se han hecho esperar. ¡Descubre los detalles en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

El andaluz, que continúa dedicándose al mundo del futbol, pero de una manera completamente diferente, ha vuelto a ponerse de actualidad después de que su hijo mayor, Cristian, se sentase en el plató de ‘Fiesta’. El joven se sinceraba para actualizar el estado de su relación con él, respaldado siempre por su madre, Rocío Aranda. En este momento en el que se encuentra de pura actualidad, el futbolista ha festejado el cumpleaños de su hija menor, con quien tiene una relación muy diferente a la del resto de sus hijos. Miguel Frigenti ha podido confirmar la elevada cifra de dinero que se ha gastado en ello: “Se gastó una pasta tremenda”.

“Había más de 35 paquetes de regalos, animación, tenían merienda para los niños y catering para los padres”, comienza explicando el periodista. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ desvela todos los detalles que envuelven al cumpleaños de la hija pequeña del futbolista antes de revelar la cifra de dinero que se ha gastado. Además, frente a la posibilidad de que se trate de una colaboración, el periodista se muestra claro: “Me consta que es pagado”.

Programa completo: Las reacciones al precio del cumpleaños de la hija de Dani Güiza

Dani Güiza mantiene una relación muy diferente con cada uno de sus hijos y, ahora que la polémica sobre su vida personal vuelve a estar por todo lo alto, el que fuera futbolista de la selección española de futbol. Tras salir a la luz esta noticia, las reacciones no han tardado en aparecer y el colaborador de ‘En todas las salsas’ desvela lo que opina Nuria Bermúdez, madre del hijo mediano del deportista, al precio del cumpleaños.

Miguel Frigenti ha contado todos los detalles que envuelven al cumpleaños de la hija pequeña de Dani Güiza en uno de los momentos más polémicos del deportista. El periodista ha conseguido el catálogo de la agencia que ha organizado este evento y desvela la escandalosa cifra de dinero que le ha costado bajo la estupefacta mirada de sus compañeros de ‘En todas las salsas’. ¡No te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, para el programa!