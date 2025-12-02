Natalia Sette 02 DIC 2025 - 18:04h.

El exconcursante de 'Supervivientes' recuerda los términos de su acuerdo de confidencialidad con su expareja Carla Barber

Diego Matamoros se sincera sobre su depresión

Compartir







Diego Matamoros pisa por primera vez el plató de ‘En todas las salsas’ para actualizar su vida personal y profesional. Hace mucho tiempo que el exconcursante de ‘Supervivientes’ decidió apartarse de la televisión y dedicarse más al mundo de las redes sociales. Es por ello que ha querido acudir al videopodcast para contar qué ha estado ocurriendo en su vida tras el delicado momento por el que ha pasado . Entre las muchas cosas que cuenta, Diego recuerda el acuerdo de confidencialidad que tiene con Carla Barber.

Carla Barber y Diego Matamoros se conocieron en el año 2020 y vivieron una corta pero intensa historia de amor. En junio anunciaban a los cuatro vientos su relación a través de sus redes sociales y en septiembre compartían su ruptura. Aunque la relación fue fugaz, los dos la vivieron muy intensamente. Ahora, Diego explica que durante su noviazgo con la canaria, ambos decidieron firmar un acuerdo de confidencialidad. “Durante la relación ambos firmamos un contrato”, comienza diciendo.

PUEDE INTERESARTE Diego Matamoros lanza una pulla a Violeta Mangriñán tras su última polémica

El influencer está convencido de que es una de las mejores decisiones que pudieron tomar. “Es lo mejor que he hecho en mi vida”, admite Diego. El exconcursante de ‘Supervivientes’ explica cómo fue el procedimiento y qué podría pasar si alguno de los dos incumple el contrato. “Está firmado ante notario”, reconoce,

Programa completo: Diego habla de las malas experiencias que ha tenido con otras parejas que han hablado de él

El creador de contenido aprovecha para explicar la mala experiencia que ha tenido con otras parejas con las que no ha firmado ningún acuerdo. “He salido de ciertas relaciones en las que las personas han hablado”, cuenta. Es por ello que Diego considera tan buena idea el haber firmado un contrato con Carla y que ninguno de los dos hable sobre el otro. “Es un salvoconducto absoluto”, admite Diego.

Diego Matamoros aterriza en el plató de ‘En todas las salsas’ dispuesto a responder a todos las preguntas de los colaboradores. Además de recordar su acuerdo de confidencialidad con Carla Barber, el exconcursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre sus planes de paternidad y desvela cómo era Rodri Fuertes cuando estaba con Adara Molinero ¡Descúbrelo todo haciendo click en el video!