Natalia Sette 02 DIC 2025 - 17:33h.

El entorno cercano de la exnovia de Omar Sánchez desvela los motivos por los que su relación no siguió adelante

Omar Sánchez toma una importante decisión por su salud mental

A finales de agosto, Omar Sánchez sorprendía a todos sus seguidores haciendo pública una nueva relación. El exconcursante de ‘Supervivientes’ gritaba a los cuatro vientos su amor por Guacimara, una joven canaria con la que estuvo alrededor de seis meses. Hace unos días, Omar emitía un comunicado anunciando su separación. En ‘En todas las salsas’ se cuenta el motivo real de la ruptura.

Desde su polémica ruptura con Marina Ruíz , Omar no había hecho pública ninguna relación. Con Guacimara parece que recuperó la ilusión por el amor y se ha llevado un gran golpe con la ruptura. Esto lo ha podido confirmar Miguel Frigenti, que ha hablado con fuentes cercanas a la canaria. “El entorno cercano de ella me asegura que la relación no se deja de mutuo acuerdo”, afirma el colaborador de televisión.

La joven terminó muy cansada de la relación, especialmente por dos motivos que le contó a su gente cercana. “Hay dos motivos”, admite Frigenti. Mientras los cuenta, el colaborador asegura que ella “estaba harta” y fue quién tomó la decisión definitiva de separar sus caminos. Es por ello que Omar subió el comunicado en el que se observaba que estaba muy dolido. “Esto lo hace un poco por llamar la atención”, opina Diego Matamoros sobre el comunicado.

Tras desvelar los motivos por los que Guacimara dejó a Omar, Miguel Frigenti habla del estado en el que se encuentra el canario tras la ruptura. “Él lo está pasando muy mal”, reconoce Miguel. Como la decisión la tomó ella, él no se esperaba que su relación fuera a acabar tan rápido. “Él se nota que sigue enamorado”, comenta Vai Between my clothes.

