La exconcursante de 'Supervivientes' ha tomado una importante decisión por el bien de su negoio 'Maison matcha'

Violeta Mangriñán lleva meses luchando porque su negocio ‘Maison Matcha’ sea el único con ese nombre en toda Europa. Después de que saliera a la luz que había un negocio de matcha en París con el mismo nombre , sus seguidores se han preguntado si ha resuelto ya el problema. En ‘En todas las salsas’ han descubierto que la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha tomado una drástica decisión sobre su negocio de matcha que tiene importantes consecuencias internacionales.

Violeta está muy acostumbrada a ser transparente con sus seguidores. Desde compartir cómo lleva la marcha de Fabio a Argentina , hasta mostrar las marcas que le han salido en la cara . Sin embargo, hay un tema que ha llevado más en privado y es el de su negocio ‘Maison matcha’ y el supuesto plagio. “Había uno en Munich y otro en París”, recuerda Vai Between my clothes. Los colaboradores del videopodcast han desvelado qué pasó realmente con estos negocios. “Hemos hecho un equipo de investigación”, asegura uno de ellos.

La investigación comienza a raíz de que el ‘Maison matcha’ parisino subiera una publicación anunciando que se cambiaban el nombre. Todo el mundo comenzó a preguntarles a través de su Instagram por qué lo modificaban. “Dijeron que cambiaron el nombre por tener una identidad fuerte”, asegura la presentadora. Sin embargo, los colaboradores han descubierto el verdadero motivo por el que se ha producido este cambio y no tiene nada que ver con una “identidad fuerte”.

Tras desvelar la decisión que ha tomado Violeta que ha obligado a cambiar el nombre al resto de ‘Maison Matcha’ de Europa, los colaboradores opinan sobre la ‘mente empresarial’ de la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’. A pesar de que muchas veces publique cosas tan controversiales como las gafas amarillas de Marc Llorente, todos están de acuerdo con que es un as en los negocios. “Para el tema empresarial la tía es muy lista”, asegura Chema Martínez.

