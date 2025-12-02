Natalia Sette 02 DIC 2025 - 19:01h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' habla abiertamente sobre por qué mantendrá en privado el nombre de su bebé

Bea Retamal opina sobre la paternidad de Rodri Fuertes con Marta Castro

A finales de septiembre, Rodri Fuertes y Marta Castro sorprendían a sus seguidores anunciando que esperaban un bebé. Desde entonces, han hecho a todos partícipes de los avances del embarazo a través de sus redes sociales. Sin embargo, hay algo que han preferido mantener en secreto. Desde ‘En todas las salsas’ se han puesto en contacto con el exconcursante de ‘Gran Hermano’ para que cuente el motivo por el que no va a hacer público el nombre de su hija.

Hace un año que Rodri y Marta acudieron a ‘Un cuento perfecto’, un podcast donde contaron su historia de amor y hablaron de sus planes de futuro. Entre ellos sin duda estaba ser padres y ambos compartieron los nombres que les gustaban . Ahora que su sueño se ha hecho realidad, ninguno de los influencers ha querido confirmar cuál es el nombre elegido para su hija. Rodri, honesto como siempre, habla claro sobre por qué prefiere mantenerlo en secreto.

“Teníamos los nombre decididos antes de saber el sexo”, comienza explicando el exnovio de Adara Molinero. Tanto si era niña como si era niño, la pareja de enamorados tenía claro el nombre que escogería. A pesar de ello, han decidido mantenerlo en privado y no compartirlo con sus seguidores. “Lo diremos el día del nacimiento”, anuncia el exconcursante de ‘Gran Hermano’.

Programa completo: Rodri Fuertes se sincera sobre cómo fue la última ecografía que se hizo Marta Castro

Además de desvelar el motivo por el que mantienen el secreto del nombre de su bebé, el influencer ha actualizado el estado del embarazo. “Hemos tenido la ecografía de la semana 20”, afirma Rodri. Ilusionado y muy tranquilo, el creador de contenido comunica que está todo perfecto y que el embarazo avanza de la mejor manera posible. “Están todos los parámetros súper bien”, explica emocionado.

Este programa de 'En todas las salsas' ha estado cargado de exclusivas e información muy salseante. Además de la explicación de Rodri Fuertes sobre por qué no desvela el nombre de su bebé, los colaboradores del videopodcast han hablado con Gabriella Hahlingag que carga duramente con Manuel González por su acercamiento con Lucía Sánchez