La exconcursante de 'GH VIP' ha vivido un episodio similar al que sufrió el año pasado y por el que ha tenido que acabar llamando a una ambulancia

Ares Teixidó ha aparecido con una vía en el brazo y un mensaje que ha grabado en sus redes de lo que le ha pasado

Ares Teixidó ha vuelto a vivir un final de año con problemas de salud. Así lo ha relatado la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' tras explicar por qué ha pasado las últimas horas desaparecida. Como si se tratase de un mal sueño, la actriz y presentadora ha terminado con los los sanitarios acudiendo en ambulancia a casa de su madre para atenderla de emergencia. Una rápida acción de su madre que hoy agradece la influencer, que ya comienza a ver la luz después de haberlo pasado realmente mal.

Tirando ahora de humor y recordando el episodio que sufrió en las mismas fechas de una cetoacidosis diabética (producción de insulina muy baja), Ares Teixidó desconoce aún o por lo menos no lo ha contado el diagnóstico de lo que le ha llevado a terminar así el año. "He estado a punto de no llegar al 2025", ha dicho en sus historias de Instagram donde ha contado lo que le ha pasado.

"Todo empezó cuando el 28 de diciembre volví a casa de mi función del teatro. Por la mañana desperté ardiendo de fiebre", ha comenzado diciendo. Tras esos primeros síntomas, la presentadora y actriz optó por automedicarse, pero cada hora que pasaba iba encontrándose peor.

Al ver que su situación iba a peor, la catalana ha contado que llamó a su madre y esta se presentó en menos de una hora. "Cual superheroína", ha reconocido haciendo referencia a todo lo que vino después. Ares ha calificado esa primera noche de "infierno", pero en la siguiente y después de un viaje a Lleida para celebrar allí la Nochevieja, todo fue a peor.

"La fiebre siguió subiendo y mi diabetes empezó a descontrolarse y ahí ya me vino mi traumita y flashback. Hacía un año me habían ingresado por una cetoacidosis diabética y no me podía permitir eso de nuevo", ha expresado recordando aquel grave susto que sufrió justo hace ahora un año de ello.

Tras verse en una situación similar a la vivida, su madre se adelantó, tal como ella ha contado y llamó a la ambulancia que se presentó en la casa en el momento más oportuno. "Yo ni me acuerdo porque estaba ya delirando. Me metieron algo intravenoso para que me hiciera más efecto y gracias a eso ayer me pude levantar para tomar las uvas. Mis ángeles de la guarda", ha confesado Ares Teixidó.