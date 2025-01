Pero no es la primera vez que se subía a un escenario con los nervios a flor de piel. El año pasado interpretó su canción 'Better place for us', sobre el cambio climático, en la apertura de la gala Better World Fund, enmarcada en el prestigioso Festival de Cine de Cannes. Un tema compuesto por ella misma que nace de su propia experiencia viviendo en París en 2022.