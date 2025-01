Para que sus nuevos seguidores la conozcan más, la chica que recibió el collar de Manuel González, uno de los tentadores VIP de esta edición, ha decidido responder a una serie de preguntas mientras hacía un 'get ready with me' en TikTok. Así, ha contado que tiene 27 años, que es libra, que su mayor afición es ir de compras, que de pequeña hacía taekwondo e hípica y que trabaja como 'closer de ventas'.