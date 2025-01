Ha recordado este dato porque una cuenta de TikTok ha hecho un vídeo en el que recuerdan el pasado de Bayan como experta en cálculo mental. "Me han hecho este vídeo y se me han desbloqueado muchos recuerdos, se me daban muy bien las matemáticas", ha comentado la amiga de Ana Luiza en sus stories, compartiendo el mencionado vídeo para que sus seguidores conozcan su historia y la de su hermano, Mohamad Al Masri, que también quedó finalista en aquel campeonato de cálculo mental Aloha.