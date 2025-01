Tras haber sido nominadas en la categoría a mejor ‘Podcast y Audio by Clarel’ de los GenZ Awards, las presentadoras de 'Keep it Cutre' se sientan en el plató de 'En todas las salsas' y hablan sobre diferentes temas que incumben a la generación Z. Las creadoras de contenido desvelan si creen que esta generación es de cristal, tal y como se ha difundido a lo largo de los últimos años. Ambas parecen tenerlo muy claro y no dudan en argumentar su respuesta.