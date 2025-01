Tanto es así, que esta reconciliación tiene a sus seguidores hechos un lío. A través de su perfil oficial de Instagram, la empresaria detrás de Clínicas Barber ha explicado en qué punto está con Joseph y, tal y como le han preguntado, ha aclarado si han vuelto a vivir juntos, con sus dos hijos. "Me estáis preguntando muchísimo que si he vuelto con el padre de mis hijos, que si vivimos juntos... No hemos vuelto y no vivimos juntos", ha señalado la médico.