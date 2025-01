"Hoy se ha ido el que fue mi marido durante 22 años... Tony Caravaca, el padre de mis hijos, ha fallecido acompañado de su familia y con mucho amor y paz. Puedes estar orgulloso de Maite, Antonio y Curro Caravaca, he sido testigo de cuánto te amaban y de su tristeza al despedirse de ti. Me siento bien de haber estado a tu lado en tu último suspiro. Gracias, Tony, por estos hijos que me diste", han sido las palabras que Charo le ha dedicado al que fue su segundo marido.