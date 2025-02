La protagonista de ‘Mujeres desesperadas’ tuvo que pasar por prisión tras un escándalo de corrupción universitaria en el que intentó beneficiar a su hija

Ahora, tras una larga y polémica travesía por el desierto, la que fue Lynette Scavo en la ficción ha vuelto

'Inocencia interrumpida' o el rodaje en el que Angelina Jolie hizo la vida imposible a Winona Ryder

Hollywood está repleto de casos de corrupción y estrellas caídas en desgracia. Tenemos el caso de Wesley Snipes, que llegó a entrar en prisión por evasión de impuestos, el robo de Winona Ryder en una tienda de ropa o el hundimiento y posterior resurrección de Robert Downey Jr. Quizá el más célebre de todos. Pero, hace unos años, otro escándalo salpicó a la parte más televisiva de la indusria con dos de sus actrices más reconocidas en el foco. Una de ellas fue Lori Loughlin, que dio vida a Becky en ‘Padres forzosos’. Y la segunda, a la que más manchó esta controversia, fue Felicity Huffman, protagonista de ‘Mujeres desesperadas’.

Huffman, que ahora en 2025 ha vuelto a la actuación gracias a la segunda temporada de la serie ‘Acusados’ (e, irónicamente, interpretando a un personaje que acaba en el banquillo de un juicio), era una de las grandes estrellas de la televisión gracias a su papel de Lynette Scavo. Por él consiguió un Premio Emmy, además de estar nominada en tres ocasiones a los Globos de Oro. Aunque no fue su único papel relevante. Durante la segunda temporada de la serie, Felicity protagonizó la película ‘Transamérica’, por la que estuvo a punto de llevarse el Oscar. Sin embargo, tras terminar la serie en 2012, la intérprete no volvió a protagonizar ningún proyecto de un prestigio similar. Todo por culpa de un escándalo de corrupción que aún está pagando a nivel social.

En 2019, Felicty Huffman entró en prisión 14 días, además de tener que pagar una multa de 30.000 dólares, un año de libertad supervisada una vez fuera de prisión y 250 horas de servicios comunitarios que cumplió en New Way of Life, una organización que ayuda a mujeres excarceladas. Todo por formar parte de un entramado con más de cincuenta personas que se dedicaba a sobornar y falsificar documentos para conseguir que sus hijos entraran en las mejores universidades del país. “Sentí que tenía que darle a mi hija una oportunidad de futuro… Lo que significaba que tenía que saltarme la ley”, explicó la actriz en una entrevista para el canal de televisión KABC ABC de Los Ángeles.

Sentí que tenía que darle a mi hija una oportunidad de futuro… Lo que significaba que tenía que saltarme la ley

Las mas de cincuenta personas eran cerca de treinta padres, trece entrenadores universitarios y varios trabajadores de la empresa Edge College & Career Network, un negocio preparatorio para entrar en la universidad. El esquema era sencillo. Los hijos de los acusados afirmaban que no podían realizar los exámenes de ingreso alegando alguna discapacidad o que no podían presentarse el día del examen, por lo que acababan realizando la prueba otro día, en otras instalaciones, donde la empresa ya había sobornado a los responsables que tenían que vigilar y cuidar los exámenes.

Pero no era su única estrategia. También se aprovechaban de aptitudes deportivas para continuar con el fraude. Varios entrenadores universitarios admitieron sobornos para validar a estudiantes sin ningún tipo de aptitudes deportivas. E incluso se crearon expedientes deportivos falsos, con montajes que mezclaban cuerpos de deportistas de élite con la cara de los alumnos en cuestión. Una operación que trascendía todos los niveles. Y, entre todos esos padres acusados, encontramos a Felicity Huffman. La actriz llegó a pagar 15.000 dólares para que se falsificaran los resultados del examen de ingreso a la universidad de su hija.

“La gente asume que me metí en esto como una manera de engañar al sistema, haciendo grandes tratos criminales atrás de un callejón, pero ese no es el caso. Trabajé con un consejero universitario altamente recomendado llamado Rick Singer. Trabajé con él por un año y confié en él implícitamente; recomendaba programas y tutores, y él era el experto. Y después de un año, comenzó a decir: ‘Tu hija no va a entrar a ninguna de las universidades a las que quiere ir’. Y le creí”. Así se explicó la actriz en el famoso programa de Good Morning, America.

Un día me dijeron que mi hija no iba a entrar a ninguna de las universidades a las que quiere ir. Y me lo creí

La hija de Lori Loughlin, la otra actriz condenada, se sinceró en el programa de Jada Pinkett sobre lo sucedido con sus padres. “No hay justificación ni excusa de lo sucedido. Lo que pasó estuvo mal. Cada persona de mi familia sabe que eso fue un desastre. Fue un gran error”. Todo este entramado fue un auténtico escándalo, destapado por el Departamento de Justicia, y dañó la imagen de ambas actrices para siempre. Pero sobre todo el de Felicity Huffman, que ha tardado cinco años en volver a trabajar en un proyecto para la pequeña pantalla. Primero apareció en la segunda temporada de ‘Mentes Criminales: Evolution’, y ahora en la serie ‘Acusados’. "Hace poco hice un piloto para ABC que no fue seleccionado. Ha sido duro. Es como si tu vida anterior hubiera muerto y tú con ella”, explicó sobre cómo estaba siendo su regreso al mundo de la interpretación. Hollywood es un lugar que ama una historia de redención por encima de todas las cosas, así que quién sabe si volveremos a ver a Huffman en un papel relevante en los próximos años…

