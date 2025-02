Danna Ponce y Manuel se conocieron durante su estancia en ‘Pesadilla en el paraíso’, ambos tuvieron un acercamiento y se volvieron confidentes, pasando algunos límites que enfadaron a Xavi Cortés , novio de Danna. “Nos teníamos mucho cariño”, explica la valenciana. Xavi no parece estar de acuerdo, y acusa a Manuel de manipular a su novia ; sin embargo, ella desvela la realidad de su acercamiento con el andaluz.

Además, ha aprovechado para desvelar por qué todas caen en la tentación del gaditano. Ella parece que lo tiene bastante claro: “Manuel es un chico muy guapo”. “Es más gracioso en persona que en la tele”, admite y explica que, cuando estás dentro de un reality, todo tu mundo exterior se te olvida, haciendo cosas que en otras circunstancias no harías.

En su confesión sobre lo que pasó realmente con Manuel González, Danna ha hecho una sorprendente revelación sobre su relación con Xavi en el momento del reality. La influencer se sincera y admite: “Quería vivirlo al 100%”. Aún así él, se muestra disconforme con lo que hizo su chica y no para de repetir, muy molesto: “Bonito no estuvo”. Danna explica que, al ser su primer reality de encierro, no quería tener nada que la detuviera y así se lo comunicó. Por su parte, él explica cómo se tomó esta revelación y cuál fue su respuesta.