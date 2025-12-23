Lidia González 23 DIC 2025 - 09:00h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ cuenta el acuerdo al que ha llegado con Rubo Blanco sobre su hijo en común

Jennifer Lara vuelve, una semana más, después del sorprendente anuncio que ha hecho sobre su relación con Rubo Blanco. Tras comunicar todos los detalles sobre su separación con el padre de su pequeño, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela los términos de la custodia de su hijo en común tras su ruptura. Muy dolida con todo lo que está sucediendo, y todavía sin entender las circunstancias en las que se encuentra, la creadora de contenido rompe su silencio para explicar cómo va a ser la tutela del menor. ¡Descubre los detalles, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

La influencer se sentaba frente a las cámaras de mtmad para sacar a la luz los motivos que el futbolista le habría dado para poner fin a su relación. Una vez pasada la sorpresa de este inesperado hecho, ha llegado el momento de mantener una incómoda, pero necesaria, conversación para fijar una serie de normas respecto al futuro de su hijo en común. Los que fueran pareja van a vivir separados, algo que ha generado muchas dudas en torno a las circunstancias del pequeño: “No quero volver a pasar lo que he pasado con Ángel”.

Es inevitable que a la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ no se le venga a la cabeza el complicado momento que vivió relacionado con su hija mayor, algo que no quiere que se vuelva a repetir bajo ningún concepto: “He sufrido mucho”. La influencer no se ha separado de su pequeño Asia desde que nació, pero la experiencia anterior que ha tenido le ha hecho reflexionar profundamente y explica a qué tipo de acuerdo ha llegado con el que fuera tentador de ‘La isla de las tentaciones’: “He conseguido entender la vida y la maternidad de otra manera”.

La creadora de contenido reaparecía hace tan solo unos días para contar todos los detalles sobre el difícil momento que estaba atravesando. Con su ruptura más que reciente y muchos elementos que interfieren entre ellos, Jennifer Lara actualiza en qué punto se encuentra su relación con Rubo Blanco. Ahora que ha pasado unos días desde su comunicado, la vallisoletana explica si ha vuelto a tener una conversación con el futbolista y cuál es el estado de su relación.

Jennifer Lara regresa a su canal de mtmad para contar todos los detalles del delicado punto personal en el que se encuentra. Después de recibir un duro varapalo por su inesperada ruptura, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ vuelve por todo lo alto para dar un paso al frente contra las críticas. Comentarios negativos que no ha recibido únicamente de personas anónimas, sino que el hermano de Rubo también se ha pronunciado al respecto, algo que la influencer no ha dejado pasar. ¡Dale al play y descubre cómo se encuentra creadora de contenido tras su inesperada ruptura!