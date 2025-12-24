Lidia González 24 DIC 2025 - 11:04h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’, conscientes de que van a desatar una oleada de comentarios, se adelantan a las críticas

Lester Duque se declara a Patri Pérez y le dedica unas bonitas palabras

Patri Pérez ha dejado sin palabras a todos sus seguidores al anunciar que ha vuelto con Lester Duque después de la complicada separación que han protagonizado este año. Conscientes de los comentarios negativos que va a suscitar esta importante decisión que han tomado, los que fuera participantes de ‘La isla de las tentaciones’ contestan a las críticas por su reconciliación. Su relación siempre ha sido muy polémica y este giro de los acontecimientos no va a estar exento de reproches por parte de la audiencia, algo a lo que los influencers se han querido adelantar. ¡No te pierdas todo lo que tiene que decir la pareja, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

Desde que iniciaran su relación y, especialmente, durante estos meses que han estado separados, la complicada situación que han atravesado ha estado en el punto de mira. Aunque la catalana ha sacado la cara por el padre de sus hijos y le ha defendido de todo lo que se dice sobre él, es consciente de que darse una nueva oportunidad va a desatar una oleada de comentarios a los que se quiere adelantar: “Ojalá fuera un papelón y que todo hubiera sido una mentira”.

A pesar de que la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se mostraba reacia a hacer pública esta noticia, los creadores de contenido han querido dar este importante paso porque sus seguidores han “pedido mucho” que hablaran los dos. Patri se ha abierto en canal para explicar los duros momentos que ha vivido junto a Lester y lo necesario que era poner distancia para poder arreglar la situación: “Necesitábamos separarnos para resurgir”.

Patri Pérez y Lester Duque se sinceran sobre su convivencia tras su reconciliación

Patri Pérez y Lester Duque se han confesado completamente frente a las cámaras sobre el punto en el que se encuentra su relación. A pesar de que saben la reacción que va a tener el público, no han dudado en abrirse en canal para explicar cuál es su situación. Por ello, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se sinceran sobre su convivencia tras su reconciliación y desvelan si están durmiendo juntos.

Patri Pérez regresa, una semana más, a su canal de mtmad, esta vez acompañada de Lester Duque para dar un gran bombazo sobre su vida. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ cuentan todos los detalles sobre su relación y cómo se encuentran. Además, los influencers, que están muy sensibles después de todo lo que ha pasado entre ellos, muestran sus sentimientos como nunca y se declaran el uno al otro. ¡Descubre todo lo que han dicho en ‘Renaciendo’, su canal de mtmad, disponible en Mediaset Infinity!