Lidia González 24 DIC 2025 - 09:00h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ critica a quienes reniegan de recurrir a la medicina estética

Oriana Marzoli aclara si lleva carillas

Oriana Marzoli no soporta con la falsedad y ha llegado a su canal de mtmad, ‘Algo pasa con Oriana’, para ser muy tajante con un tema que a ella se le ha puesto en duda durante muchos años. Después de comentar el cambio físico que ha experimentado, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se muestra muy contundente contra las personas que ocultan sus retoques estéticos. Sin morderse la lengua, la venezolana dice todo lo que piensa y se sincera. ¡No te pierdas todo lo que ha dicho, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

Desde que saltase a la fama, a Oriana Marzoli se le han achacado muchas operaciones y retoques estéticos debido a su notorio cambio de imagen. La creadora de contenido ha aprovechado que ha contado toda la verdad sobre sus operaciones y se ha retirado un retoque, para criticar a todos aquellos que reniegan de haber recurrido a la medicina estética: “Es ridículo”.

“¿Para qué engañar y autoengañarse?”, reflexiona la que fuera concursante de ‘Supervivientes’. Cansada de la hipocresía y de la doble cara de algunas personas, la influencer admite que ha vivido situaciones sobre respecto a este tema: “Te lo reconocen a ti, pero no lo reconocen en público”. Aunque la creadora de contenido considera que ya “no es un tema tabú”, lo cierto es que asegura todavía hay mucha gente que rehúye de asumir sus retoques.

Pese a lo cuestionada que ha sido a lo largo de todos estos años por su aspecto físico, Oriana Marzoli no tiene ningún tipo de reparo a la hora de asumir las operaciones que se ha realizado. Tanto es así que ha acudido a una clínica desde su canal de mtmad para realizarse un nuevo retoque estético en el rostro. Más sincera que nunca con sus seguidores, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ explica la importante decisión que ha tomado sobre su físico.

Oriana Marzoli siempre ha suscitado mucho interés en relación con su aspecto, algo de lo que no ha rehuido nunca. Además de cargar de manera muy contundente contra aquellos que esconden los retoques estéticos que se han realizado, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ se sincera sobre su papel como presentadora y apoya públicamente a Adara Molinero en su decisión de abandonar los realities. ¡Dale al play no te pierdas nada!