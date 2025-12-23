Lidia González 23 DIC 2025 - 17:06h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cómo se porta su hijo en sus primeras horas

El parto de Fiama Rodríguez: da a luz a su hijo con Marcello Falzerano tras una dura cesárea

Fiama Rodríguez ya está, por fin, en su casa junto a su marido y a su hijo y ha querido compartir todos los detalles sobre cómo se siente. Después de sincerarse sobre los miedos que tiene en su papel como madre, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa cómo están siendo los primeros días de su hijo Thiago. La influencer está experimentando la maternidad por primera vez, por lo que todo lo relacionado con su pequeño es algo totalmente nuevo. ¡Descubre todo lo que tiene que decir en su canal de mtmad, en Mediaset Infiniy!

La influencer ha pasado un complicado parto en el que ha tenido que estar separada de Marcello Falzerano durante todo el proceso. Ahora que la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ está descansando de esa angustiosa situación, cuenta cómo se porta su hijo en sus primeros días de vida: “Se porta genial, los primeros momentos están siendo increíbles”.

La creadora de contenido está muy feliz tras haber podido cumplir su sueño de tener un hijo junto al futbolista, pero como todo, hay algunos aspectos que no son tan positivos. Después de explicar que su pequeño ha sufrido cólicos durante sus primeros días, la influencer explica algunas cuestiones que todavía se le hacen cuesta arriba en este momento: “Me tenía un poco estresada”.

Fiama Rodríguez habla de su estado emocional tras el parto

Fiama Rodríguez ya está descansando en su casa en Italia y ha querido actualizar todos los detalles sobre cómo se siente. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de su estado emocional tras el parto y comparte los altibajos emocionales por los que está pasando. Además, se abre en canal para explicar todos los miedos que tiene en su nueva faceta como madre.

Fiama Rodríguez ha contado todos los detalles de sus primeras horas junto a su hijo Thiago y confiesa cómo lo está llevando. Además, se sincera sobre la faceta como padre primerizo de Marcello Falzerano y comparte unas imágenes inéditas junto a su hijo. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ comparte, en exclusiva para su canal de mtmad, ‘Ya eras todo’, el proceso de su doloroso parto por cesárea y cuentas las complicaciones que sufrió. ¡Descúbrelo!