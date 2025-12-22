Lidia González 22 DIC 2025 - 11:08h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se abre en canal para explicar lo que siente todavía por la madre de sus hijos

Patri Pérez y Lester Duque han anunciado que vuelven a estar juntos después de todos los altibajos por los que ha pasado su relación durante este último año. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ acaban de tener a su segunda hija en común y han querido aclarar en qué punto se encuentra su matrimonio en la actualidad. Después de esto, el canario se declara a la catalana como nunca y le dedica unas bonitas palabras tras reconciliarse. ¡Descubre todo lo que han dicho, en Mediaset Infinity!

Patri Pérez ha compartido, en exclusiva para su canal de mtmad, todos los momentos que ha vivido con el padre de sus hijos durante su relación. Después de lo complicado que ha sido enterarse de que volvían a esperar un hijo en común en pleno proceso de divorcio, la pareja tomaba la decisión de vivir bajo el mismo techo. Ahora que parece que han acercado posturas, el que fuera participante de ‘LIDLT’ se ha abierto en canal para explicar lo que todavía siente por la catalana: “Sigues siendo el amor de mi vida”.

Aunque el creador de contenido suele mostrarse con una faceta irónica, que no todo el mundo consigue comprender, ha querido dejar el humor a un lado para expresar sus sentimientos sin tapujos. “La quiero más de lo que he querido a nadie”, confiesa frente a la cámara. De esta manera, Lester admite que está profundamente enamorado de Patri y que, por este motivo, ha dado el paso de formar una familia junto a ella: “Con nadie me había esforzado tanto para conseguir lo que tenemos”.

Patri Pérez y Lester Duque desvelan cómo ha sido su acercamiento

Patri Pérez ha sorprendido a todos sus seguidores sentándose frente a las cámaras para anunciar que vuelve a estar con Lester Duque. La pareja ha querido sincerarse por completo y desvelar cómo se ha producido este acercamiento entre ellos. De esta manera, la catalana y el canario admiten que ambos han puesto de su parte y que están trabajando duro para que su relación funcione: “La situación ha ido mejorando”.

Patri Pérez siempre se muestra muy transparente con sus seguidores y comparte los detalles de su vida privada, tanto los buenos como los malos. Por ello, no podía dejar pasar este nuevo momento vital que atraviesa y, tras recibir muchas preguntas al respecto, confirma su regreso con Lester Duque. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’, conocedores de las críticas que su decisión puede acarrear, dan la cara en ‘Renaciendo’, su canal de mtmad, para hacer este comunicado. ¡No te pierdas todos los detalles, en exclusiva, en Mediaset Infinity!