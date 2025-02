"Tu mejor premio siempre será la vuelta a casa . Os amo mucho", le ha escrito su hermana Alma, su gran defensora durante su estancia en la casa. Manuel Cortés ha tenido que renunciar y se ha perdido muchos momentos por vivir la experiencia de participar en 'GH DÚO'. Sin embargo, mientras espera a que la soberana decida si es o no repescado, piensa aprovechar todo lo que pueda y más con ella.

Así, tras la expulsión, el cantante de 'Te quiero', uno de sus muchos singles', ha disfrutado de una preciosa tarde en familia junto a otros miembros del clan Bollo. Durante esta jornada, Manuel ha hecho entrega a su hija de todos aquellos regalos que los Reyes Magos dejaron en su casa durante la noche del pasado 5 de enero y que, debido a su participación en el reality de Telecinco, Junquera no pudo recibir a tiempo.

Manuel adora a su hija, aunque por motivos relacionados con su agenda de cantante no siempre pasa y disfruta de todo el tiempo que le gustaría con ella. Por eso, ahora que está con ella no duda en exprimir al máximo todo su tiempo; más teniendo en cuenta y sabiendo que el martes volverá a entrar a la casa de Guadalix de la Sierra como repescado. El que formara trío junto a Marieta y Sergio en 'GH DÚO' se separó de la madre de su hija apenas nueve meses después de su nacimiento. Su historia no llegó a buen puerto, aunque su relación continúa siendo bastante buena en la actualidad.