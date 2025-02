El emotivo reencuentro de Manuel Cortés con Raquel Bollo tras su expulsión de 'GH DÚO'

Manuel confesó, tras su salida de Guadalix, cuáles creía que habían sido los motivos para que su concurso llegase a su fin: " Algo debo de haber hecho mal. Creo que algunas veces, según el concurso, entrar en algunos conflictos te favorece y a mí esta vez no entrar tanto no me ha favorecido".

Pero el cantante se mostraba agradecido por haberse dado a conocer un poco más: "No soy un especialista en realities. Me llegó la proposición en un momento de mi vida muy bueno. Vi una oportunidad para que se me conociera más y la verdad es que estoy muy agradecido. Yo he sido yo".