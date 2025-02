Susana Megan no oculta su sonrisa ni que está de nuevo enamorada. La expretendienta de ' Mujeres y Hombres y Viceversa ' ha sido uno de los rostros famosos de Telecinco en desfilar por la alfombra roja de los 'GenZ Awards 2025' . La influencer nos ha contado en exclusiva a Outdoor cómo se encuentra y ha reaccionado al mensaje que le envió su ex Manu Lombardo al conocer que tenía nuevo novio .

El amor ha llamado a la puerta de Susana Megan y ella está disfrutando el momento. No hay nada que le ensombrezca lo que está ahora viviendo junto a Álvaro Romero. Lejos de pensar que pueda haber un resentimiento con su ex Manu Lombardo o que no tenga ya ningún tipo de relación tras conocerse en público que ella tiene de nuevo el corazón ocupado, la influencer ha aclarado qué tipo de relación mantiene en la actualidad con el extronista de 'MyHyV'.