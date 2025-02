Alexia Rivas ha acudido a los Gen Z Awards 2025 como invitada y ha desfilado por la alfombra roja con un vestido negro de encaje con espalda al aire y una coleta alta con dos mechones que enmarcaban su rostro. La exconcursante de 'Supervivientes' ha atendido allí a OUTDOOR y, además de desmentir a Adara Molinero asegurando que no la critica por su relación con Aitor Molinero, ha hablado del origen de su amistad con Isa Pantoja .

Hace un tiempo, la prima de Anabel Pantoja aseguraba que no tenía amigos en la televisión, pero ahora sabemos que es muy amiga de su compañera de 'Vamos a ver', tanto que fue ella la que le hizo el primer regalo para su bebé en común con Asraf Beno, que nacerá en junio de este año y que todavía no se sabe si es niño o niña. "En realidad es un regalo de mi madre, más que mío... Un regalo familiar y tendrá más, por supuesto, porque voy a consentir a ese bebé", nos comentaba la periodista, que añadía: "La quiero mucho, ya llevamos desde que me fui a 'Supervivientes', hace unos cuatro años, siendo amigas".