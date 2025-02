Además, hemos podido conocer el comunicado que la modelo ha lanzado en las últimas horas. "Me resulta sorprendente que se pretenda presentar mi testimonio como un ataque, es preocupante que se intente silenciar mi voz o presentarme como una persona que busca notoriedad a costa de otros. Tampoco voy a permitir que se desvirtúe mi mensaje o se me acuse de actuar con mala fe. Me reservo las acciones necesarias para proteger mi integridad", reza el escrito compartido por Bavel.