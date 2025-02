Isa Pantoja comparte el motivo por el que no sabe todavía el sexo de su bebé

"Como la situación estaba como ya sabéis tampoco me parecía el momento como para hacer la fiesta, entonces ni siquiera sé si lo haré o no" , comentó hace un par de semanas en su programa, justo antes de que se supiera que su prima y el novio de esta, David Rodríguez, están siendo investigados judicialmente por un presunto delito de "maltrato infantil".

En ese momento, Isa se refería únicamente a que no había hecho la fiesta de 'gender reveal' porque su sobrina, la pequeña Alma, había estado 18 días hospitalizada . Ahora que la situación se ha recrudecido al saber que el motivo de la hospitalización eran unas lesiones cuyo origen todavía no ha sido esclarecido es probable que la fiesta quede postergada sine die.

"A lo mejor puedes saberlo sin montar la fiesta", le dijo Marta López, ante lo que Isa Pi comentó que no quería renunciar a esta celebración porque no pudo vivirla con su primer embarazo: "Yo siempre me acuerdo de que mi primer embarazo no fueron unos meses super bonitos como yo quería, por eso este embarazo quería vivirlo de manera diferente".