Ares Teixidó sufre un robo: "Tengo una sensación de vulnerabilidad"

Los hechos que ha relatado destapan que alguien aprovechando que las maletas se colocan en los trenes en un espacio reservado expresamente en la zona de equipaje -además de la zona superior para las mochilas - le ha abierto el bolsillo externo de la suya y le ha sustraído algo personal que le ha dolido mucho, tal como ha explicado. "No me di cuenta hasta que llegué a casa y empecé a deshacer la maleta. Lo que se llevaron era material , pero tenía un gran valor personal para mí", ha lamentado.

La influencer catalana ha querido resaltar lo que le ha dolido esta situación. No solo el verse vulnerable , sino lo que para ella ha implicado esta pérdida. "No es solo el objeto en sí, es lo que significaba. La impotencia de saber que alguien metió la mano en mis cosas sin que yo pudiera hacer nada", ha destacado de este suceso que desgraciadamente ha protagonizado y por el que ha estado en vela toda la noche.

"No es solo una pérdida, es una sensación de vulnerabilidad, de injusticia, de que alguien, en cuestión de segundos, te arrebata algo tuyo sin que lo notes. Y eso es lo que más me duele y jode. Mucho", ha terminado por contar la exconcursante de 'GH VIP' del robo que ha sufrido. Tras contar lo sucedido, Ares Teixidó no ha querido poner ninguna información más y tampoco ha qué es exactamente lo que le han robado y que para ella ha sido una gran pérdida.