Polémica en el sistema de protección de menores de París por las denuncias de niños rapados en un centro de acogida
Una madre denuncia a un centro de Acogida de menores de París al saber que habían rapado a su hijo como castigo, mientras lo grababan
El vídeo fue compartido en un grupo de WhatsApp para cuidadores y se ve al niño sentado con los brazos cruzados, mientras lo rapan con una maquinilla
Una madre ha denunciado a un centro de Acogida de menores de París al saber que habían rapado a su hijo, de 8 años, como castigo, mientras lo grababan de forma "humillante", según la denuncia. Este no es el primer escándalo que salpica al sistema de protección a la infancia de París, conocido como Ayuda Social a la Infancia (ASE) .
A este episodio, que ha conmocionado a la opinión pública parisina sobre una institución que debe proteger a los menores, ha seguido el testimonio de otra madre, que habla el mismo método que sus dos hijos, de 3 y 4 años, sufrieron una experiencia similar en otro centro de acogida de la capital francesa, según ha publicado Le Monde.
En el vídeo, compartido en un grupo de WhatsApp para cuidadores, aparece el niño de 8 años sin camisa, sentado en una silla con los brazos cruzados, mientras alguien le rapa la cabeza con una maquinilla.
El primer video del niño de 8 años fue grabado en febrero de 2025 y se hizo público este mes de diciembre, algo que ha provocado que las autoridades de París enviaran el caso a los tribunales.
Este segundo caso precede al de otra mujer que ha contado que a sus niños les raparon a cero en julio, mientras vivían en un hogar del distrito 18 de París y aunque no ha presentado una denuncia formal prevé hacerlo en las próximas semanas al conocer que la situación se repite en otros centros.
La directora del centro de acogida parisino alega que se pelaron porque había piojos
La madre que ha denunciado que el incidente ocurrió poco después de que un juez de menores ordenara el internamiento temporal de los niños, una decisión para protegerlos durante una conflictiva separación parental. La madre afirma que, cuando visitó el centro por primera vez, se sorprendió al descubrir que ambos niños no tenían pelo, y añadió que se sintió "despojada" de su rol como madre.
La directora del centro de menores de acogida le ha explicado que el corte radical respondió a la presencia de piojos entre los niños. La madre, sin embargo, ha asegurado a los medios que solo autorizó un corte de pelo sencillo.
El caso ha causado conmoción en medio de varios escándalos relacionados con el abuso infantil. El gobierno había adelantado a finales de noviembre un proyecto de ley para reformar la protección de la infancia, que se examinará a principios de 2026 en respuesta a un informe de una comisión de investigación que denunciaba la ausencia de una "norma mínima de supervisión" en estos centros.