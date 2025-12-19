El psicólogo ha quedado en libertad con cargos y una orden de alejamiento de una paciente que lo denunció

El cirujano detenido en Murcia por la agresión sexual a una paciente gastó lubricante de manera exagerada, según dos auxiliares de la clínica

Compartir







MurciaUn psicólogo del Servicio Murciano de Salud (SMS) ha sido detenido tras la denuncia de una paciente por agresión sexual.

La detención de cirujano plástico que había violado a una paciente en Murcia mientras estaba sedada animó a la mujer a denunciar la agresión ocurrida en varias ocasiones cuando acudía a la consulta.

La denunciante era paciente del Centro de Salud Mental de San Andrés, Murcia, donde el psicólogo que la atendía y bajo el pretexto de una nueva “técnica” terapéutica supuestamente realizó tocamientos por debajo de la ropa, una práctica que se extendió durante meses.

PUEDE INTERESARTE Tres mujeres denuncian al cirujano estético de Murcia detenido tras ser grabado violando presuntamente a una paciente sedada

Junto con los tocamientos el médico, de 62 años, realizaba comentarios inapropiados y fuera de lugar que incomodaban a la víctima, recoge La Opinión de Murcia.

El médico se dio de baja cuando conoció la denuncia

Desde el Servicio Murciano de Salud han informado de que el profesional se encuentra de baja desde que conoció que le habían denunciado y que, tras conocer los hechos, se instó a la paciente a que formulara una reclamación formal.

El psicólogo ha quedado en libertad con cargos y una orden de alejamiento de una paciente que lo denunció.

Según fuentes judiciales, el hombre declaró este jueves en el juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Murcia tras ser detenido por la Policía Nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Fuentes del SMS añaden que se colabora con la policía aportando toda la información que requiere la investigación como las citas que tuvo la denunciante con el supuesto agresor.

El caso se produce días después de la detención e ingreso en prisión provisional por orden judicial de un cirujano denunciado por agresión sexual por una paciente a la que iba a hacerle una operación mamaria en una clínica privada de Murcia el 4 de diciembre.