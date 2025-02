Son pocas las veces que el también finalista de 'Supervivientes All Stars' habla sobre su hijo, pero cuando lo hace siempre se derrite de ternura. El andaluz, de Cádiz, siente absoluta devoción por su "chiquillo" . Ahora, a raíz de un preguntas y respuestas a través de su perfil oficial de Instagram, donde sus seguidores han podido preguntarle sobre cualquier materia, el novio de Tania Medina ha aclarado con quién reside su hijo (al que diagnosticaron un cáncer con dos años ).

"A mi hijo le he hecho un cuarto gigante, que es una zona de juegos en la que también entro yo. Es una parte mía", expresaba el que fuera Míster España, que ahora ha aclarado si su hijo vive con él. "Mi hijo no vive conmigo, vive con la madre. Pero tenemos un acuerdo. No lo expreso mucho por aquí, pero lo quiero muchísimo, más que a nadie en el mundo. Es un niño espectacular, muy bueno. Le tengo que dar gracias a todo... es muy buen chiquillo, muy bueno. También le doy gracias a Dios por tenerlo así y que siga así; con sus estudios, sus cosas, su gracia, su PlayStation y sus historias. Es un niño que se hace querer", ha señalado.