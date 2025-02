Esther Arroyo habla de la cara B de los concursos de belleza: "Una compañera me robó toda mi ropa"

En el año 1990, con solo 22 años de edad, la gaditana Esther Arroyo se convirtió en Miss España . La andaluza había llegado al certamen de belleza casi por casualidad: " Un amigo mío me apuntó a Miss Cádiz y allí me presenté yo, en vaqueros". Poco a poco, y casi sin darse cuenta, Esther llegó a convertirse en la mujer más bella de España.

"El certamen antes se hacía en dos fases, primero se celebraba Miss elegancia y yo lo gané. Alguien dio por hecho que al haber ganado Miss elegancia iba a ganar también Miss España y tan solo un día antes de la final me vino una persona de la organización y me dijo que había unas fotos mías trabajando en una barra americana, y yo no sabía ni lo que era eso. Yo les dije que sacaran las fotos y las fotos no salieron, porque no existían".