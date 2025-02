"Sobre la información íntima que se está especulando que tiene Iker en su poder, deseo que no sea real el supuesto rumor de que sea él quien lo haya difundido porque sería un antes y un después", comenta la invitada, que se plantea emprender acciones legales contra el futbolista. "A mí me escribió una chica que, supuestamente, tiene el vídeo. Me mandó las típicas imágenes que desaparecen y me dio detalles del vídeo, el sitio y todo. Me ha explicado cómo es el vídeo", añade.

El cantante Cepeda ha salido en defensa de Iker Casillas para insinuar que Claudia busca fama. Tras el intercambio de varios mensajes, Claudia se pronuncia: "Llevo toda una semana que no puedo decir todo lo que pienso, pero ocurrió lo de Cepeda y dije 'a ti sí que te voy a callar la boca'. Me dice que me va a denunciar por la captura y le dije 'pero si la has subido tú primero, chico". Pero ¿por qué no quedaron? Su respuesta es rotunda: "Porque no me gusta". Además, niega haber sido pareja de Antonio Aguilera, quien ha ido revelando información sobre en distintos programas de televisión.