"La frase que me decía él era 'cállate y obedece'. Fui su esclava y no lo seré nunca más en mi vida. Esto que me ha hecho no tiene nombre. Bueno, sí tiene nombre, pero yo no puedo decirlo porque es muy fuerte (...) Yo he tenido mucho miedo durante años. Fue un infierno, la gente tiene que saber lo que he vivido. Él me hizo creer que quiere una familia, pero cuidado, él no quiso tener una familia, quiso tener otra cosa (...) Me ha engañado, me ha abusado con mentiras, se ha aprovechado de mí. Sufrí tanto que no te lo puedes ni imaginar".