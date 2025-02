La franqueza y la honestidad conlleva enemistades. Eso lo sabe bien Miguel Frigenti que tal y como está dejando claro por su paso por ' GH DÚO ' es una persona que va de frente y eso le está provocando más de un conflicto. No es algo nuevo y el simpático comunicador de Talavera de la Reina cuenta con una amplia lista de personajes telecinqueros que le han declarado la guerra. Repasamos los nombres más sonados:

Los espectadores de GH Dúo se lo están pasando de lo lindo con las broncas y enfrentamientos que Frigenti mantiene en el reality con el hijo de Carmen Borrego , José María Almoguera . El experto en realities no soporta al nieto de María Teresa Campos y considera que es una persona excesivamente contenida de la que no se puede fiar.

En una de sus últimas broncas le recriminó que mientras en la casa se muestra como "un santurrón" en los platós le "gusta despellejar a tu madre por dinero". " ¿Quieres golpes bajos? Que jugar sabemos todos, deja ya de dar ejemplo que no eres ejemplo de nada", terminó diciendo Frigenti.

Hace exactamente dos años el Frigenti tuvo en una discoteca un desagradable altercado en un local de copas con Jacobo Ostos . Según contó, tuvo que pasar por el hospital después de recibir un brutal golpe de Jaime Ostos que incluso llegó a dejarle inconsciente . Jacobo no solo no negó el altercado sino que declaró en 'Fiesta' que la bronca tuvo lugar por los comentarios que Frigenti realizó sobre su padre, entonces recientemente fallecido. "Tuvo la suerte de estar cerca de donde estaba yo y le di una bofetada correctora" , declaró.

Miguel Frigenti y Adara Molinero pasaron de ser grandes amigos a convertirse en enemigos íntimos. La ex azafata de Alcobendas acusa a Miguel de haber sido crítico con su madre en los debates de la anterior edición de 'GH DÚO' cuando se supone que eran amigos y debía defenderla.

Por su parte, Frigenti sostiene que lo que hizo no fue criticar a Elena Rodríguez sino defender el concurso de Ivana. "A ti, cuando no te lamen el culo, y cuando no hacen lo que tú quieres, cortas la relación con los que son tus amigos. Si aquí hay una traidora, eres tú", le dijo durante un enfrentamiento televisivo.