Ivana Icardi está muy cansada con toda la situación que se ha generado alrededor de la separación de su hermano. Después de desvelar si ha felicitado al futbolista y a la China Suárez por su posible embarazo , la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ defiende a Mauro y lanza un duro mensaje a Wanda Nara . La relación con su excuñada nunca ha sido buena y, ahora que está envuelta en una polémica tras el fin de su relación, la argentina ha decidido no callarse nada.

A pesar de que su relación con su hermano no ha pasado por el mejor momento los últimos años, lo cierto es que los problemas que está teniendo con la madre de sus hijos han hecho que la influencer se posicione a su lado y no dude en cargar contra Wanda Nara. “Me indigna, ni come ni deja comer”, asegura Ivana al hablar de todas las provocaciones que está recibiendo el futbolista por parte de su exmujer.