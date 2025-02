"He venido a experimentar cómo sería esa experiencia de vestirme de blanco", ha comentado Sofía, generando expectación entre sus fans y avivando rumores sobre su posible boda con Kiko. Aunque no ha confirmado sus planes, la influencer ha querido compartir los tres looks que más le han gustado en su visita a la boutique nupcial, en la que ha seleccionado tres vestidos diferentes y a la vez espectaculares que han generado opiniones muy contradictorias entre sus seguidores.