Alba Díaz se sincera sobre su relación real con sus hermanos

El caso es que la relación de los tres, de Alba de 25, Manuel de 20 y Triana, de 17 años , está ahora en su mejor momento. " No tenemos la misma edad , pero imagino que ese día llega y ya, sin avisar...", ha sido la forma en la que Alba Díaz ha expresado que aunque cada uno de ellos es diferente y que también se sacan años de diferencia, pero eso no impide lo que existe ahora entre ellos.

"Si de algo fardo a diario es de ellos, de cómo me enseñan siendo más pequeños que yo y cómo me han enseñado a querer .No se que haría sin vosotros, gracias por venir a este mundo…", han sido las palabras que Alba Díaz ha dedicado a sus hermanos en esta demostración de amor que ha hecho en público y que es el mejor ejemplo de la buena relación que tienen.